Com adesão baixa, Corumbá emite alerta para a cobertura vacinal contra a dengue entre crianças e adolescentes

Menos da metade dos adolescentes está vacinada contra a dengue em Corumbá; Crianças e jovens de 10 a 14 anos precisam tomar as duas doses para ficarem protegidos

A vacinação contra a dengue entre adolescentes de 10 a 14 anos em Corumbá está preocupantemente baixa, apenas 43% do público-alvo recebeu as duas doses necessárias para imunização completa. Desde 2024, 9.030 doses foram aplicadas, mas somente 3.249 jovens completaram o esquema, que exige um intervalo de três meses entre as aplicações.

O alerta se intensifica diante do aumento de casos: o município já registrou 614 notificações e 40 confirmações de dengue. A vacina usada para essa faixa etária é do laboratório Takeda e só garante proteção total quando as duas doses são aplicadas.

Profissionais de saúde já podem receber a vacina de dose única do Instituto Butantan, mas ela não é indicada para pessoas acima de 60 anos, gestantes, lactantes, pacientes em quimioterapia ou pessoas vivendo com HIV.

Onde vacinar entre 30 de março e 1º de abril:

ESF Angélica Anache – Alameda Dona Antônia, s/n, Vitória Régia

ESF Breno de Medeiros – Rua Ciríaco de Toledo, 2.830, Popular Nova

ESF Ênio Cunha I (fechado 31/03 à tarde) – Alameda Tamengo, s/n, Cervejaria

ESF Gastão de Oliveira – Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n, Maria Leite

ESF Luís Fragelli – Avenida Rio Branco, 1468-1636, Universitário

ESF Nova Corumbá – Rua Ciríaco de Toledo, s/n, Nova Corumbá

ESF Walter Victório – Rua Major Gama, 180, Cristo Redentor

ESF Padre Ernesto Sassida (fechado 01/04 à tarde) – Rua José Fragelli, s/n, Dom Bosco

ESF Pedro Paulo II – Rua Batista das Neves, 119, Centro

ESF Popular Velha (fechado 01/04) – Rua Teodomiro Serra, s/n

ESF São Bartolomeu – Rua Pernambuco, 374-396, Vila Guarani

ESF Simone Flores – Rua José de Barros Maciel, s/n, Bairro Guanã

Fique atento: os pais e responsáveis devem verificar intervalos entre doses, documentação necessária e horários de atendimento para que os adolescentes não fiquem desprotegidos.

A vacinação completa é a forma mais eficaz de proteger os jovens neste período de aumento de casos. Não deixe para a última hora: leve seu filho ou filha para receber as duas doses.

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