Com 1,5 mil metros de tapete, celebração de Corpus Christi espera reunir até 30 mil fiéis

Santíssimo Sacramento percorrerá hospitais públicos e particulares para levar a comunhão

A tradição de confeccionar tapetes de Corpus Christi nas ruas de Campo Grande promete agitar a Capital. Neste ano, serão 1,5 mil metros de produção no feriado, que será celebrado nesta quinta-feira (8). Segundo a arquidiocese, a expectativa é de que 30 mil religiosos participem da montagem e procissão. A grande novidade, desta vez, é o show com a banda católica Missionário Shalom, que acontecerá na avenida Fernando Corrêa da Costa para encerrar as programações do dia.

De acordo com o padre Vander Casemiro, da arquidiocese de Campo Grande, a grade prevê o início dos trabalhos de produção dos tapetes às 7h. “Esse ano, eles serão montados na avenida Afonso Pena, no trecho entre as ruas Padre João Crippa e 14 de Julho, e também na rua 14 de Julho, entre a avenida Afonso Pena e avenida Fernando Corrêa da Costa”, destacou ele, à reportagem.

Ainda durante a manhã, enquanto os fiéis confeccionam os tapetes, utilizando materiais recicláveis e orgânicos, o Santíssimo Sacramento percorrerá os hospitais públicos e particulares da cidade para levar a comunhão até aqueles que estão impossibilitados de ir à igreja.

Conforme ainda a programação, a expectativa é que os tapetes sejam finalizados por volta das 14h, tendo em vista que às 15h todos estejam livres para participarem da Santa Missa, que será realizada na praça do Rádio. Após a celebração, será a vez da procissão, às 17h, terminando com o show da banda Missionário Shalom, em um palco montado na avenida Fernando Corrêa da Costa, às 18h.

Ao todo, 42 paróquias da Capital participarão da montagem dos tapetes coloridos, além da Capelania Militar e Seminários. Dentre os participantes, a distribuição dos tapetes é feita por metros, sendo algumas responsáveis por produzir 40 m, 26 m, 25m, 24 m, 23 m, 20 m, 15 m, e 10 metros.

Na paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, as preparações começaram logo após a Páscoa. De acordo com a organização da igreja, primeiro é organizado os desenhos que serão feitos no grande dia e então começam as elaborações dos materiais que precisam ser tingidos com diversas cores, para ser utilizados, no feriado. Nesse processo, cerca de 15 pessoas ajudam na preparação.

“São quase dois meses, praticamente, preparando tudo para o Corpus Christi. No grande dia, não conseguimos ter a dimensão de quantos religiosos participam conosco, pois todo ano é uma grande multidão”, detalharam, à reportagem. Para a Perpétuo Socorro, foram destinados 26 metros de tapete, que será montado entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa.

“Estamos animados e com grandes expectativas para este ano. Teremos o show, que é algo que vai animar ainda mais o dia, que proporciona a união entre os fiéis, de todas as idades, desde os mais velhos até os jovens e crianças. São dias de preparação, e é algo que dá trabalho, pois mobiliza diversas pessoas para que tudo aconteça perfeitamente, no dia. Estamos felizes com os resultados, até agora, e este ano será tudo lindo, também”, disseram ansiosos para o feriado.

A Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, popularmente chamada de “Corpus Christi” ou de “Corpus Domini”, é uma celebração ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo, honrando sua morte e ressurreição. A data é feriado no Brasil e em vários países católicos, e é considerada um dos eventos mais importantes do calendário cristão.

