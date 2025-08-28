Cobertura de 5G no Brasil já supera meta prevista para 2027

Tecnologia alcança 63,61% do território nacional, à frente do cronograma estabelecido pela Anatel

O Brasil está acelerando sua transformação digital. A cobertura do 5G já atinge 63,61% do país, ultrapassando a meta de 57,67% estabelecida pela Anatel para 2027, mais de três anos antes do previsto. Os dados constam em relatório trimestral da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), vinculada ao Ministério das Comunicações.

O avanço é resultado da atuação conjunta entre o Ministério das Comunicações e a Anatel, que têm trabalhado para acelerar a chegada da tecnologia a todos os brasileiros.

“A expansão do 5G representa mais do que avanço tecnológico: é inclusão, desenvolvimento e oportunidade. Nosso compromisso é garantir que essa transformação chegue a todos”, destacou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Entre as ações decisivas, está a liberação antecipada da faixa de 3,5 GHz, realizada 14 meses antes do prazo previsto, que permitiu que os 5.570 municípios brasileiros ficassem aptos a receber o 5G standalone. Isso possibilitou às operadoras iniciar a implementação de acordo com seus cronogramas.

O ministro adiantou que o governo busca acelerar ainda mais. “Hoje existe um cronograma até 2050, mas estamos em diálogo com as operadoras para antecipar esse prazo”, afirmou.

Outro impulso vem do apoio financeiro oferecido pelo MCom, com linhas de crédito do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) para ampliar a infraestrutura necessária ao 5G.

O relatório da Anatel também apontou aumento no percentual de usuários de internet, que passou de 81,34% para 84,46%. A meta para 2027 é chegar a 95%. A satisfação do usuário de banda larga fixa também cresceu, passando de 6,9 para 7,4.

Com informações da Agência Gov.

