Clima em Campo Grande e outros municípios de MS registram sensação térmica de 40ºC

Mato Grosso do Sul e outros estados brasileiros vêm sofrendo com as altas temperaturas, de uma onda de calor. De acordo com Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a previsão é de que as temperaturas ultrapassem a média, em até 5ºC, por um período de 3 a 5 dias.

O Estado está em alerta de umidade baixa, em situação de perigo potencial, com a variação de 30% e 20%, o último registro, que foi no dia 18 de agosto, revelou que a umidade relativa do ar mínima chegou a 9% em Chapadão do Sul.

Além disso, o Inmet avaliou a onda de calor como de perigo até quarta-feira (21). O meteorologista Natálio Abrahão confirma a previsão. “Até o final de semana a previsão é de altas temperaturas. A partir de sábado (24) uma nova massa de ar polar chega no centro sul do Estado, com nuvens, umidade alta e pouca chance de chuva”.

O meteorologista ainda mostrou ao jornal O Estado que a sensação térmica deste final de semana superou os 40ºC, em vários municípios do Estado, inclusive na Capital. Até quinta-feira (22) as temperaturas estarão acima da média podendo atingir valores próximos a 38-41°C

Animais se recuperam de queimaduras

O Hospital Ayty, do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), trouxe uma notícia que renova as esperanças na luta pela preservação da fauna local. A onça-pintada Miranda, resgatada em estado debilitado durante os incêndios florestais na região do município de Miranda, passou por uma série de exames que indicam uma evolução positiva em sua recuperação. Os médicos veterinários do Imasul confirmaram que a saúde de Miranda demonstra uma pequena melhora.

Os exames de sangue revelaram uma leve infecção, que já está sendo tratada. Além disso, curativos nas patas foram realizados utilizando ozonioterapia e laser, métodos que aceleram a cicatrização dos tecidos. O exame de fezes e outros exames mais específicos ainda estão pendentes, mas os primeiros sinais são positivos.

Enquanto isso, outra história comovente se desenrola no Imasul. Um macho de onça-pintada, batizado como Antã – que em tupi-guarani significa “forte” – foi resgatado em condições críticas na região do Passo do Lontra. Encontrado em um barranco, Antã estava incapaz de se levantar, apresentando queimaduras severas nos quatro membros e dificuldades respiratórias, possivelmente causadas pela inalação de fumaça.

A onça-pintada batizada como Antã, encontrada na região de Corumbá (Passo do Lontra), foi submetida a uma avaliação médica detalhada na tarde de ontem (19), realizada por veterinários do Hospital Ayty, pertencente ao CRAS (Centro de Reabilitação e Acompanhamento de Animais Silvestres).

As queimaduras, que levantam preocupações sobre o impacto das queimadas na fauna local, serão examinadas mais a fundo nos próximos dias, quando os veterinários determinarão a extensão dos ferimentos e os procedimentos necessários para a recuperação do animal.

Além de Miranda e Antã, o Imasul também está cuidando de outros animais afetados pelos incêndios. Um filhote de veado, encontrado sozinho em uma área devastada pelo fogo, está em boas condições de saúde e permanecerá no CRAS até atingir a fase adulta. Uma anta filhote, resgatada com queimaduras graves nas patas, também está em tratamento em Bonito.

Por Inez Nazira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram