Cinco pessoas à deriva são resgatadas após embarcação afundar em Corumbá

Na tarde da última segunda-feira, (13), uma mulher e quatro homens foram resgatados à deriva no Rio Paraguai após a embarcação que estavam afundar na cidade de Corumbá.

O resgate foi feito pela Marinha do Brasil após as pessoas avistarem um Grupo-tarefa do Comando da Flotilha de Mato Grosso (ComFlotMT) composto por três navios da Flotilha, que cumpriam missão no Tramo Sul do rio Paraguai.

De acordo com o Diário Corumbaense, a embarcação do Navio de Assistência Hospitalar Tenente Maximiano foi utilizada para o resgate. As cinco pessoas foram levadas ao Porto da Manga, a 10 km do local de onde o barco afundou.

Não foram divulgadas informaçoes sobre o estado de saúde das pessoas e a causa da embarcação que estavam ter afundado.