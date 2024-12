Cidade do Natal volta à Capital com datas de programações reduzidas

Faltam apenas três semanas para o Natal e a programação de um dos eventos mais esperados pela família campo-grandense está de volta, a Cidade do Natal.

Este ano, as programações serão mais reduzidas com 19 dias de atrações. A Cidade do Natal está prevista para ser aberta ao público no dia 13 de dezembro, a partir das 19h, com data de encerramento em 31 do mesmo mês.

Dentre as atrações confirmadas estão: a Casa do Papai Noel; shows, incluindo show gratuito de Patati e Patatá, no dia 14 de dezembro, às 20h; coreto encantado e praça de alimentação.

A Cidade do Natal também contará com a City Tour para aqueles que desejam conhecer pontos turísticos da cidade, com funcionamento de Segunda a sexta das 18h e 19h e sábados e domingos das 18h, 19h e 20h. Não haverá saídas nos dias 25 e 31 de dezembro.

Percurso da City Tour

Cidade do Natal.

Avenida Afonso Pena.

Praça Ari Coelho.

Rua 14 de Julho.

Casa da Cultura.

Altos da Avenida Afonso Pena.