Chuva intensa provoca alagamentos e danos em diversas regiões de Campo Grande

A forte chuva que atingiu Campo Grande na tarde e noite de quinta-feira (24) causou alagamentos, danos em vias públicas e mobilizou uma força-tarefa da Prefeitura para conter os estragos. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o volume de precipitação chegou a 88,6 milímetros em 24 horas na região do Jardim Panamá, oeste da cidade, e 80,4 mm na Vila Santa Luzia, ao norte da Capital.

A enxurrada comprometeu o tráfego em importantes vias da cidade, como as avenidas Rachid Neder, Tamandaré, Rachel de Queiroz e Espírito Santo. Na Avenida Ernesto Geisel, o impacto foi ainda maior, onde a força da água danificou as placas de concreto das margens do Córrego Prosa em dois trechos, em frente ao Centro de Belas Artes e ao Hospital Alfredo Abrão. A via precisou ser parcialmente interditada, segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli.

“Foi uma chuva bastante torrencial, com vários estragos na cidade. Alguns mais graves, como na Chácara dos Poderes, onde já havia uma erosão, que se agravou com a continuidade da chuva”, explicou Miglioli. Ele também destacou que as ações de recuperação já começaram, mas serão paliativas e emergenciais ao longo do fim de semana, já que novas chuvas estão previstas.

A prefeita Adriane Lopes esteve em alguns dos pontos mais afetados, acompanhada por equipes técnicas.

“Todas as equipes estão empenhadas em garantir a segurança das pessoas nos pontos atingidos pelas fortes chuvas. Tanto a Guarda Civil Metropolitana quanto a Agetran estiveram aqui, sinalizaram os pontos afetados e seguimos monitorando de perto todas as situações e prestando apoio necessário à população atingida”, afirmou a prefeita.

Situações de risco e salvamentos

Em meio à tempestade, foram registrados casos de risco à vida. Um motociclista, ainda não identificado, teve a moto arrastada pela correnteza ao tentar atravessar a Avenida Rachid Neder, próximo à Rua Pedro Celestino, no Bairro São Francisco. Moradores relataram que a rua, já esburacada, sofre ainda mais com as chuvas, que abrem verdadeiras crateras.

Ainda na mesma região, um policial militar resgatou uma família ilhada entre a Rachid Neder e a Rua José Antônio. O veículo onde estavam foi quase levado pela água, e o resgate aconteceu sob forte correnteza.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Enéas José de Carvalho Netto, mais de 25 equipes foram mobilizadas para prestar atendimento em diversos bairros. “O trabalho seguirá de forma ininterrupta para garantir resposta rápida às demandas”, destacou.

Previsão é de mais chuva

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Climatempo, os ventos durante a tempestade chegaram a cerca de 20 km/h, com registro de 120 raios desde a meia-noite e queda de temperatura de 25°C para 22°C em poucas horas. O acumulado geral do dia chegou a 34 mm, mas com picos em regiões específicas, como os 88 mm registrados no Jardim Panamá.

A previsão indica que a instabilidade deve continuar nesta sexta-feira (25), com novo pico de chuvas entre domingo e segunda-feira. As causas, segundo os meteorologistas, envolvem o intenso transporte de umidade, a atuação de uma área de baixa pressão sobre o norte da Argentina e o Paraguai, e a presença de um cavado em médios níveis da atmosfera. A formação de um ciclone extratropical sobre o litoral sul do Brasil também contribui para o agravamento do quadro.

Apesar dos estragos, até o momento não houve registro de quedas de árvores ou interrupção de energia elétrica, o que, segundo a Prefeitura, se deve ao fato de que a tempestade teve intensidade pluviométrica alta, mas sem ventos fortes.

A recomendação da Defesa Civil é que a população evite transitar por áreas alagadas e entre em contato com os serviços de emergência em caso de risco. O monitoramento continua em tempo real.

