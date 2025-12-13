Chuva derruba árvore em cima de carro no Monte Castelo em Campo Grande

tempestades esão previstas para a Capital e cidades do MS

Na tarde deste sábado (13), uma árvore caiu em cima de um carro na Rua Eduardo Santos Pereira, bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O veículo ficou totalmente amassado e a árvore de grande porte ocupa tambem parte da rua . O Corpo de Bombeiros e uma ambulância estão no local. Uma chuva com vento aingiu a captial nesta tarde e alguns pontos da cidade registram alagamentos e quedas de arvores.

Campo Grande, está sob dois alertas de tempestades do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), um laranja de perigo e um amarelo de perigo potencial. O alertas que começaram nese sabado (13) valem até o final da manhã de domingo (14).

