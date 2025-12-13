Chuva derruba árvore em cima de carro no Monte Castelo em Campo Grande

Foto: Redes Sociais
Foto: Redes Sociais

tempestades esão previstas para a Capital e cidades do MS 

Na tarde deste sábado (13), uma árvore caiu em cima de um carro na Rua Eduardo Santos Pereira, bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O veículo ficou totalmente amassado e a árvore de grande porte ocupa tambem  parte da rua . O  Corpo de Bombeiros e uma ambulância estão  no local. Uma chuva com vento aingiu a captial nesta tarde e alguns pontos da cidade registram alagamentos e quedas de arvores.

Campo Grande, está sob dois alertas de tempestades do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), um laranja de perigo e um amarelo de perigo potencial. O alertas que começaram nese sabado (13) valem até o final da manhã de domingo (14).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *