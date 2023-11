Centro de saúde de Corumbá oferecerá testagem para doenças sexualmente transmissíveis no dia Mundial de combate ao HIV

No dia 1º de dezembro, dia Mundial de Combate a AIDS, o Centro de Saúde Dr. João de Brito, em Corumbá irá oferecer serviços de testagem rápida para HIV, Sífilis, e Hepatites B e C.

A iniciativa visa ampliar o acesso da população a exames essenciais e promovendo a detecção precoce dessas infecções. A testagem rápida é extremamente eficaz na prevenção e no controle dessas doenças precocemente.

O HIV, a Sífilis e as Hepatites B e C são infecções que, quando diagnosticadas precocemente, permitem a implementação de medidas terapêuticas adequadas, evitando complicações e melhorando significativamente os prognósticos dos pacientes. Além disso, a testagem rápida desempenha um papel fundamental na interrupção da cadeia de transmissão dessas doenças.

O centro fica localizado na rua localizado na rua Tiradentes, 90, Centro (ao lado do Posto Paulista). O atendimento será das 07h às 19h.

