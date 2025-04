Celebração Terena reúne cultura, esporte e ancestralidade em Aquidauana

Semana dos Povos Indígenas acontece de 14 a 19 de abril na Aldeia Limão Verde, com programação aberta ao público

Com cantos, danças, jogos e tradições, a Aldeia Limão Verde, em Aquidauana, sedia mais uma edição da Semana dos Povos Indígenas, entre os dias 14 e 19 de abril. O evento celebra a história, arte e cultura do povo Terena, com atividades que vão de disputas esportivas a apresentações culturais e rituais tradicionais.

A programação começa na segunda-feira (14), com jogos de abertura às 13h30 e cerimônia oficial às 18h, seguida pelo desfile Garoto e Garota JOSPI. Ao longo da semana, acontecem disputas de futebol de campo, vôlei e futsal, com as finais marcadas para o dia 17.

O encerramento, no dia 19 (sábado), será marcado por danças tradicionais, provas de arco e flecha e lança, atletismo, churrasco comunitário e o simbólico “Cabo da Paz”. Confira a agenda:

Programação:

14/04 (segunda-feira)

13h30 – Jogos de abertura

18h – Cerimônia de abertura II JOSPI

20h – Desfile Garoto e Garota JOSPI

15 a 17/04

Jogos de futebol, vôlei e futsal, com semifinais e finais no dia 17

19/04 (sábado)

08h – Hasteamento das bandeiras

08h20 – Danças tradicionais

09h – Disputas de modalidades tradicionais (arco e flecha, lança)

11h – Atletismo

12h – Almoço/churrasco

13h30 – Fases finais do futebol de campo

18h – Cabo da Paz

20h – Cerimônia de encerramento e premiações

Organizada com o apoio da Comissão de Esportes e Lideranças da aldeia, a iniciativa convida amigos, parentes e visitantes a prestigiar os saberes ancestrais e fortalecer a memória e a resistência dos povos originários.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram