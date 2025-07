CCZ nas Ruas: Atendimento gratuito a animais no bairro Coophavilla II

Nesta sexta-feira (25), moradores da região do Coophavilla II terão acesso a diversos serviços gratuitos oferecidos pela CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses). A ação ocorrerá na Associação de Moradores do bairro e faz parte do programa “CCZ nas ruas”, atendendo o pedido da comunidade local.

Entre os serviços disponibilizados estão vacinação antirrábica para cães e gatos, exames para diagnóstico de Leishmaniose em cães e avaliação de suspeitas de esporotricose em gatos. O evento contará com o Serviço Móvel de Exames da coordenadoria, que fará a coleta de materiais no local.

Moradores que capturaram escorpiões também poderão levá-los para identificação. Caso necessário, a equipe da CCZ realizará intervenções na área.

De acordo com a Prefeitura da Capital, o objetivo da iniciativa é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde animal. Para ser atendido, basta levar o animal de estimação e apresentar os documentos pessoais do tutor.