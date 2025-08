CCZ lança Campanha de Vacinação Antirrábica em Campo Grande

A Coordenadoria de Controle de Zoonoses de Campo Grande lança nesta segunda-feira (4), a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos. A ação visa imunizar cerca de 180 mil animais em toda a cidade e será realizada por 64 agentes de endemias, divididos em duplas, que farão visitação em aproximadamente 300 mil imóveis.

As equipes da CCZ visitarão todos os domicílios da Região Urbana do Segredo e deixarão um recado nos casos em que não encontrarem os moradores. O recado informará os horários em que a CCZ aplica a vacina, permitindo que os tutores levem seus animais até o local por meios próprios.

A vacinação é a principal ferramenta para o combate ao vírus da raiva, que pode ser fatal tanto para animais quanto para humanos. Em Campo Grande, nove casos de morcegos positivos para a raiva foram registrados este ano, o que reforça a necessidade de vacinação nos animais domésticos.

“Dia D”

Além da visitação domiciliar, a CCZ realizará dois “Dias D” de vacinação contra a raiva em pontos estratégicos da cidade. As datas e locais serão divulgados posteriormente. A vacinação também pode ser feita todos os dias na sede da CCZ.

O lançamento da Campanha de Vacinação Antirrábica acontecerá no Parque Tarsila do Amaral, às 8h, onde as equipes partirão para a visitação domiciliar e início da vacinação dos animais.

