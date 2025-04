Cassems revoluciona acesso à informação com Portal Assembleia de prestação de contas

Ferramenta está no Aplicativo Cassems e disponibiliza relatórios financeiros e pareceres fiscais da prestação de contas, referentes ao exercício 2024

Com o objetivo de facilitar o acesso aos demonstrativos financeiros do plano de saúde, a Cassems lançou, com satisfação, uma ferramenta online de prestação de contas. O Portal Assembleia, que está no Aplicativo Cassems, reforça ainda mais o compromisso da Caixa dos Servidores com a transparência, a acessibilidade e, também, reforça a gestão compartilhada que guiou o plano de saúde em seus 24 anos de existência. Será também por meio da ferramenta que os beneficiários poderão participar da Assembleia Geral Ordinária (AGO).

A ferramenta digital permite que os usuários da Cassems tenham acesso, de modo rápido e simples, a todos os relatórios financeiros e pareceres fiscais da prestação anual de contas do plano de saúde, navegar por vídeos instrutivos sobre a prestação de contas, além de propor uma participação ativa de seus beneficiários na AGO.

Ao lançar a ferramenta, a Caixa dos Servidores mais uma vez inova, se coloca a frente e amplia seus serviços digitais por meio do mesmo caminho, que é o Aplicativo Cassems. Em 2013, a Cassems foi o primeiro plano de saúde do Brasil a lançar um Portal da Transparência, onde seus beneficiários podem acompanhar, efetivamente, a aplicação dos recursos, planejamentos futuros e demais ações da entidade.

Passo a Passo

Para ter acesso a ferramenta, basta que o servidor estadual associado titular entre no Aplicativo Cassems pelo celular, selecione a opção Assembleia, que direciona ao Portal Assembleia. Dentro do Portal, toque na opção Credenciamento e aguarde o recebimento de um e-mail (com o remetente nã[email protected]), com o link de acesso à plataforma Curia para ter ingresso aos relatórios financeiro e de atividades, e pareceres fiscais. Importante verificar a caixa de spam ou lixo eletrônico, caso não receba na caixa de entrada.

Assim que receber o link, clique no botão Continuar Cadastro ou em Clique Aqui, ambos redicionarão para a tela de cadastro de senha. Na tela de login do Curia, crie sua nova senha. Finalizado esse processo, o associado titular poderá navegar com facilidade pela ferramenta, ter acesso aos documentos contábeis e garantir a participação na AGO.

Datas Importantes AGO

● 22 de abril: Disponibilização dos pareceres e relatórios, conforme edital;

● 29 de abril – 8h: Abertura da 24ª AGO, com Fórum de Discussão;

● 29 de abril – 17h: Encerramento do prazo para credenciamento no Aplicativo Cassems e para participar do Fórum de Discussão;

● 30 de abril – 7h: Início da votação;

● 30 de abril – 15h30: Cerimônia de encerramento da 24ª AGO;

● 30 de abril – 17h: Encerramento da votação e publicação do resultado no Aplicativo Cassems;

Acompanhe os canais de comunicação da Cassems para saber mais da AGO. Para mais informações ou suporte, entre em contato pelo 67 3314-1010 e escolha a opção 9.

Por Gustavo de Deus/ Assessoria de Comunicação Cassems

