Casa fica alagada após rompimento de barragem próximo a BR-163 em Jaraguari

A barragem do condomínio Nasa Park que rompeu na manhã desta terça-feira (20), e a água levou trecho de asfalto e bloqueou totalmente a BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari, também destruiu casas próximas ao local, com a intensidade da água.

Segundo um morador da região, a casa ficou completamente alagada. “Só deu tempo de sair com a roupa do corpo”. Conforme relato, no momento em que aconteceu o rompimento, ele estava na residência acompanhado da mãe e das duas sobrinhas. “Meu cunhado me ligou e me avisou. Cerca de 3 ou 4 minutos depois, a água estava chegando em casa. Se ele não tivesse me avisado, estava morto”, disse.

Sem tempo para salvar nada, o morador afirmou ter perdido a criação dos porcos.

Sem vítimas

Até ainda não há informações de vítimas em relação ao rompimento da barragem. No local, equipes do Corpo de Bombeiros, CCR MSVia e PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão atuando na ocorrência.

Vídeos que têm circulado nas redes sociais mostram os detalhes de dentro do condomínio.

