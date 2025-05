Cartão de débito e crédito foi o meio de pagamento mais utilizado no país em 2024

Pix representou 47% dos pagamentos e depósitos em 2024, mas cartões de débito e crédito ainda lideram. Agências e postos de atendimento físico ainda sediam 45% das transações

Em 2024, o Pix foi o instrumento de pagamento que mais cresceu em termos de quantidade de transações no país – o aumento foi de 52%. Com isso, ele respondeu por quase metade (47%) do total de transações de pagamento (excluídas as em espécie) realizadas no Brasil no último trimestre do ano passado. Outro dado que chamou a atenção foi a das transações tradicionais que ainda apresentam altos índices de utilização no país.

Os números também mostram forte protagonismo dos cartões no setor de pagamentos do país, com aumento no número de transações nas modalidades de crédito (+11%), débito (+2,5%) e pré-pago (+19,2%), o que totalizou um crescimento médio de 9,8% desse instrumento em 2024.

Segundo as Estatísticas, em 2024 havia cerca de 235 milhões de cartões de crédito ativos, um aumento de quase 14% em relação ao final de 2023; a quantidade de cartões pré-pagos ativos subiu cerca de 9% no último ano, ficando próxima de 74 milhões; e o número de cartões de débito ativos, por outro lado, registrou uma redução de 5%, tendo passado de cerca de 162 milhões, no fim de 2023, para 154 milhões em 2024.

Os dados estão nas Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil, divulgadas recentemente pelo Banco Central (BC) e que agora estão disponíveis no Portal de Dados Abertos do BC. O levantamento não leva em conta o uso do dinheiro em espécie, apenas os dados de saques.

“Os cartões, como já ocorrera em anos anteriores, mantiveram tendência de crescimento tanto em quantidade quanto em volume de transações, especialmente os de crédito e pré-pago”, disse André Telles, Coordenador no Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem) do BC.

Celular

Os dados mostram também que o telefone celular foi o canal de acesso mais utilizado para as transações de pagamento (excluídas as em espécie), com 58,9 bilhões de operações realizadas em 2024, cerca de 18,4 bilhões a mais do que em 2023. Já o internet banking foi o segundo canal mais usado, com 7,3 bilhões de transações, um aumento de 24% em relação a 2023.

Juntos, telefone celular e internet banking movimentaram cerca de R$ 64,2 trilhões no ano passado, 5,3% a mais que em 2023.

Canais presenciais

Mesmo com todo o crescimento do acesso via celular e internet banking, os demais canais – agências e postos tradicionais, correspondentes bancários, terminais de autoatendimento, postos cooperativos e centrais de atendimento – ainda movimentam quantias significativas, representando cerca de 45% do volume total transacionado em 2024.

Outro instrumento de pagamento contemplado nas estatísticas é o cheque. Em que pese a redução em sua quantidade de transações (-19,7% em 2024, se comparado a 2023), ele ainda se mantém com mais de 40 milhões de transações por trimestre, sendo utilizado para operações de maior valor, registrando um ticket médio por operação de R$4.517, ao final de 2024.

Portal de Dados Abertos do BC

As Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil passaram a ser publicadas no Portal de Dados Abertos do Banco Central , o que, na visão do também Coordenador do Decem Clayson de Souza, traz uma importante evolução ao uso do levantamento.

“O Portal de Dados Abertos do BC é um meio utilizado para disponibilizar dados e informações públicas em formato que permite a sua extração de forma automatizada, facilitando sua utilização em aplicações que necessitem de uma integração ou cruzamento com outras bases de dados. O Portal traz mais visibilidade e um acesso mais amplo aos dados publicados, além de aumentar a quantidade de informações disponibilizadas”, explicou Souza.

Acesse as Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil aqui.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.