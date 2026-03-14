Caravana da Castração abre etapa em Campo Grande com 1.700 vagas gratuitas para cães e gatos

O Governo de Mato Grosso do Sul inicia neste sábado (14) a etapa de Campo Grande da Caravana da Castração, com oferta de 1.700 vagas gratuitas para castração de cães e gatos. A abertura do atendimento ocorre a partir das 8h30, no Parque Tarsila do Amaral.

A ação percorre municípios do estado e tem como objetivo contribuir para o controle populacional de animais domésticos, além de promover mais saúde e bem-estar aos pets.

Durante o atendimento, os animais recebem acompanhamento completo. Após o procedimento, eles saem castrados, microchipados e medicados, além de receberem suporte para o pós-operatório, que inclui roupinha cirúrgica e colar de proteção.

Os interessados devem realizar cadastro pelo site oficial do programa. Mais informações também podem ser obtidas por telefone. O atendimento acontece neste sábado (14), a partir das 8h30, no Parque Tarsila do Amaral, em Campo Grande. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sigpet.ms.gov.br e dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 3316-9192.