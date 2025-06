MS Pantanal amplia obras e projeta construção de estações elevatórias

A MS Pantanal iniciou uma nova fase no processo de universalização do saneamento básico em Mato Grosso do Sul, com obras nos municípios de Naviraí e Chapadão do Sul. O objetivo é expandir a cobertura de esgotamento sanitário, reduzir riscos à saúde pública e promover a sustentabilidade ambiental.

Em Naviraí, o projeto prevê a implantação de 20 quilômetros de rede coletora de esgoto e a execução de 410 ligações domiciliares, atendendo 1.148 moradores. Já em Chapadão do Sul, no norte do estado, serão instalados 17 quilômetros de rede e 1.100 novas ligações, beneficiando cerca de 3.080 pessoas.

De acordo com o diretor-presidente da MS Pantanal, Gabriel Buim, as obras reforçam o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional. Desde 2021, a empresa já implantou 553 quilômetros de rede coletora de esgoto, atendendo mais de 1 milhão de pessoas em 61 municípios e 1 distrito de Mato Grosso do Sul.

“Esses investimentos representam um avanço na qualidade de vida das populações das regiões nordeste e sul de MS. Reforçam nosso compromisso com a sustentabilidade, a saúde pública e a construção de cidades mais resilientes”, afirma Buim.

Nos próximos meses, as obras de expansão também devem alcançar cidades como Antônio João, Taquarussu e Bataguassu, além de outros 20 municípios. A meta é instalar aproximadamente 680 quilômetros adicionais de rede coletora de esgoto, beneficiando diretamente 126.403 moradores até o final do ano.

Estações Elevatórias impulsionam expansão do esgotamento no MS

As Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) são fundamentais para ampliar a cobertura do esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul. Segundo Amanda França, analista ambiental da MS Pantanal, essas estruturas desempenham um papel silencioso, mas essencial.

“Invisíveis para a maioria da população, as EEE garantem o transporte seguro do esgoto até as Estações de Tratamento, superando desníveis naturais em cidades com topografia irregular.”

