Candidatos da lista de espera do Minha Casa, Minha Vida são chamados para 73 apartamentos na Capital

Convocados devem ir à sede da Emha a partir de 13 de abril para apresentar documentos e confirmar dados do cadastro

A Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) publicou nesta terça-feira (7) edital convocando 73 candidatos da lista de espera do programa Minha Casa, Minha Vida, em Campo Grande. Os chamados devem avançar na etapa de conferência de dados e entrega de documentos para concorrer às unidades habitacionais.

Os apartamentos integram um conjunto de 96 moradias da Faixa 1, destinadas a famílias de menor renda, viabilizadas com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial). As unidades fazem parte do Condomínio Residencial Jorge Amado.

Conforme o edital, cada candidato tem data e horário específicos para atendimento presencial na sede da Emha, localizada na Vila Oriente. O comparecimento começa em 13 de abril, das 8h às 11h30, com organização por ordem de chegada dentro do período indicado para cada grupo.

O não comparecimento na data prevista pode resultar na exclusão do processo.

Para validação das informações prestadas na inscrição, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto (RG ou CNH), certidão de estado civil, certidão de nascimento dos filhos menores, quando houver, carteira de trabalho (CTPS), comprovantes de renda de todos os integrantes da família, comprovante de endereço atualizado e folha resumo do Cadastro Único.

Confira a lista com nomes:

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