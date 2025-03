Campo-grandenses apostam na realização para economizar na conta e evitar desperdício

Neste sábado (22) é comemorado o Dia Mundial da Água, recurso importante para a vida no planeta. Nesse dia, vale a pena reforçar a necessidade de preservação e a conscientização sobre o uso consciente. O reaproveitamento de água é uma prática muito importante para a sociedade, além de preservar o meio ambiente, ajuda na economia de casa, pontos que os moradores de Campo Grande têm observado e levado para sua rotina.

O recurso é essencial para regular a temperatura do planeta e equilibrar a biodiversidade, sendo utilizado para a higiene pessoal e doméstica, para irrigar plantas, para a produção de alimentos, para a geração de energia e para atividades recreativas. Ao reutilizar a água de sua residência, inevitavelmente minimizará o custo de sua conta de água. A utilização de água de reaproveitamento pode representar uma economia de até 50% ao final do mês.

A exemplo disso, o aposentado de 67 anos, Arlindo Aguiar, encontrou na reutilização de água uma saída para diminuir a conta no final do mês, que auxilia na economia de 22% no valor final. Arlindo contou ao jornal O Estado que essa prática faz parte de sua rotina há mais ou menos quatro anos e que não pensa em abrir mão desse costume.

“Se eu for lavar a varanda com água direto da rua, eu não consigo pagar minha conta de água, que é um absurdo, é super caro considerando uma família de quatro, por isso que eu reutilizo. Atualmente, eu gasto de R$350 a R$380 de água. Se eu não utilizasse essa água da máquina ou da chuva, eu pagaria uns R$450 de água por mês. Então, eu economizo nessa faixa de R$100 reutilizando a água para fazer a limpeza do quintal e das dependências”, pontua Arlindo.

A dona Izaura Moura, aposentada, também utiliza o método de reuso da água da chuva. Izaura conta que tem o esquema em sua casa há cinco anos e revelou que no primeiro mês a equipe da Águas de Guariroba foi até a sua casa desconfiada do valor, achando que tinha gambiarra, por ter caído muito no valor final.

“Pensamos no meio ambiente, evitando o desperdício de água, e também na economia na conta de água, temos essa reserva”, explica. “Em casa, todo o beiral das telhas tem calhas, temos dois sistemas de coleta de água, um nos fundos com um tambor e outro na frente com 3 tambores, conseguimos obter um total de 1000 litros de água da chuva, que servem para molhar plantas, lavar quintal, carro, entre outras coisas. Com isso, nossa conta caiu 8%”, discorre a aposentada.

A relevância da água vai muito além de problemas com a escassez desse recurso natural, que se torna cada vez mais comum. A escassez do recurso natural afeta todo o ecossistema. Isso vai além dos efeitos negativos à sociedade — que são bastante graves. No Brasil, são quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Ademais, mudanças climáticas, a sobrevivência de plantas, animais e da vida marinha também são bons exemplos disso.

“A água potável é um recurso limitado e, em muitas partes do mundo, está ficando cada vez mais escassa. A reutilização da água ajuda a aliviar a pressão sobre fontes naturais, como rios e reservatórios. A reutilização pode ser feita de maneira simples, tanto em casa quanto em escolas e empresas. Um exemplo é a água da máquina de lavar roupas, que pode ser usada para regar plantas ou limpar áreas externas, como calçadas e garagem”, ressalta a bióloga Liliaine Maria Rodrigues.

Aproveitar a água da máquina de lavar roupa para outros meios é uma das formas que o Arlindo adotou como economia. “A água da máquina não era reutilizada e ia direto para o esgoto, ajudando bastante na limpeza das varandas do quintal. Eu coloco água da máquina direto para o tanque, quando ela solta, e do tanque eu passo para os baldes. Eu tenho vários baldes em casa, acumulo tudo com tampa por causa da dengue. E uso da chuva também, pego da calha, que serve mais para molhar as plantas, mas ajuda também na limpeza”.

Além de implantar o comportamento em casa, a Liliane, que também é professora, frisa a importância da prática no ambiente escolar, bem como nas empresas. “Nas escolas, a água usada para lavar as mãos pode ser reutilizada em tarefas como limpar o chão ou irrigar o jardim, desde que não tenha sabão em excesso ou produtos químicos. Além disso, escolas podem instalar sistemas para captar a água da chuva, que pode ser usada para irrigar jardins ou limpar áreas externas. A água que pinga do ar-condicionado também pode ser armazenada e reutilizada em outras tarefas.”

“O mais importante é conscientizar as pessoas de que a água é um recurso limitado. Como educadora, uma forma de ajudar a reduzir o desperdício é ensinar os alunos sobre a importância de reutilizar a água e como eles podem contribuir para isso. Isso pode ser feito por meio de projetos e atividades que incentivem a prática do reuso, mostrando que é uma forma de sustentabilidade. Os alunos, por sua vez, podem levar esse aprendizado para casa e incentivar suas famílias a fazerem o mesmo”, complementa a bióloga.

Coleta adequada

Para aqueles que desejam iniciar a prática em suas residências, é interessante saber como começar a investir. A primeira medida a ser tomada, nesse sentido, é apostar na coleta e no armazenamento adequado. É essencial que estes recipientes tenham tampas que impeçam a entrada de corpos estranhos ou telas, para prevenir a dengue e demais contaminações.

A coleta pode vir da água das chuvas, do banho, da troca da água de um aquário e da lavagem das roupas, por exemplo. Já o armazenamento fica por conta de baldes, se a quantidade for pequena, e cisternas, tanques e espaços preparados para esse fim, no caso de grandes quantidades. E lembre-se: a água reaproveitada não deve ser consumida de jeito nenhum.

A água pode ser reutilizada, por exemplo, para regar as plantas, lavar o carro, limpar os pisos e calçadas e dar descarga no banheiro. Lavar o carro em um lava-rápido e dar descarga são dois serviços que podem consumir muita água. A lavagem do carro em um lava-rápido equivale ao consumo de até 250 litros de água, portanto, limpar o veículo em casa pode ser muito mais econômico tanto em termos de consumo de água quanto para economizar nos gastos da casa. Outro grande desperdício é na hora de dar descarga, que pode gastar até 2 litros por segundo.

Por Inez Nazira

