Campo Grande Saneada chega a mais de 228 km de rede de esgoto implantados em bairros

As obras do programa Campo Grande Saneada seguem esta semana nos bairros de Campo Grande chegando a 230 km de rede de esgoto implantada, desde o início das obras em janeiro de 2023. Com isso, as obras já contam com a aproximadamente 23,9 mil ligações de esgoto em Campo Grande.

As obras têm avançado no cenário de saneamento dos bairros de Campo Grande, fortalecendo as ações voltadas a universalização dos serviços de esgoto. As equipes da concessionária seguem com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Los Angeles, Nova Campo Grande, Coophavilla II, Nova Lima, Moreninhas e Centenário.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 18/12 a 22/12 :

Bairro: Los Angeles

TV. Pereira Barreto

(Rua Aristides Lobo x Rua Aucélio Souza Castro)

TV. Ilha Solteira

(Rua Aristides Lobo x Rua Aucélio Souza Castro)

Rua Lauro Muller

(Rua Aristides Lobo x Rua Aucélio Souza Castro)

TV. Catarata

(Rua Aristides Lobo x Rua Benedito Viana)

Rua Lauro Miller

(Rua Aristides Lobo x Rua Benedito Viana)

Rua Divino de Castro

(Rua Augusta Rossini x Rua Dom Fernandes)

Rua Euzébio de Queiroz

(Rua Augusta Rossini x Rua Dom Fernandes)

Rua Olinda de Melo

(Rua Augusta Rossini x Rua Dom Fernandes)

Rua Capistrano de Abreu

(Rua Augusta Rossini x Rua Dom Fernandes)

Bairro: Parati

Rua Ari Matoso

(Rua Khalil Abrão x Rua Guensei Shinzato)

(Rua Guensei Shinzato x Rua Alberto José Abrão)

(Rua Alberto José Abrão x Rua Seisuke Zaha)

(Rua Seisuke Zaha x Rua Galdina Ifran Catarinelli)

(Rua Galdina Ifran Catarinelli x Rua Ikuo Gonda)

(Rua Ikuo Gonda x Rua Tatsumi Gonda)

(Rua Tatsumi Gonda x Rua Elpidio Espindola)

Bairro: Coophavilla II

Av. Marinha

(Rua da Restinga x TV. Do Golfinho)

TV. Do Golfinho

(Av. Marinha x Rua do Cabo)

Av. Marinha

(TV. Do Golfinho x Rua da Baleia)

(Rua da Baleia x TV. Cachalote)

Bairro: São Conrado

Rua Ten. Flávio José de Carvalho

(Rua Cel. Adauto Barbosa x Rua Camboatan)

Rua Camboatan

(Rua Cap. Francisco H. de Carvalho x Rua Ten. Flávio José de Carvalho)

Rua Cap. Francisco H. de Carvalho

(Rua Cel. Adauto Barbosa x Rua Camboatan)

Rua Cap. Francisco H. de Carvalho

(Rua Camboatan x Av. Gal. Alberto C. M. de Lima)

Rua Barranquilha

(Rua Brusque x Rua Cap. Francisco H. de Carvalho)

Rua Brusque

(Rua Cel. Adauto Barbosa x Rua Camboatan)

Rua Brusque

(Rua Camboatan x Av. Gal. Alberto C. M. de Lima)

Rua Barranquilha

(Rua Cap. Airton P. Rebouças x Rua Brusque)

Rua Barranquilha

(Rua Cap. Mário Pio Pereira x Rua Cap. Airton P. Rebouças)

Bairro: Nova Campo Grande

Rua Silvio Aiala

(Rua Yara Amaral x Rua Dina Sfat)

(Rua Dina Sfat x Rua Elis Regina)

(Rua Elis Regina x Rua Carlos Castilho)

(Rua Carlos Castilho x Rua Zacarias Mourão)

(Rua Zacarias Mourão x Rua Elizeth Cardoso)

(Rua Elizeth Cardoso x Rua Aracy de Almeida)

(Rua Aracy de Almeida x Rua Guilherme Vasconcelos)

Rua Setenta e Sete

(Rua Oitenta e Quatro x Rua Setenta e Oito)

Rua Setenta e Oito

(Rua Oitenta e Quatro x Rua Setenta e Nove)

Rua Setenta e Oito

(Rua Oitenta e Quatro x Rua Setenta e Sete)

Rua Setenta

(Av. Três x Rua Oitenta e Dois)

(Rua Oitenta e Dois x Rua Setenta e Sete)

(Rua Setenta e Sete x Rua Setenta e Oito)

(Rua Setenta e Oito x Av. Sete)

Rua Carlos Velangieri

(Rua Silvio Aiala e Nove x Av. Sete)

Bairro: Centenário

Rua F. Maia

(Rua A. dos Santos x Rua José da Silva)

Rua A. dos Santos

(Rua F. Maia x Rua Gaudilei Brun)

Rua José da Silva

(Rua F. Maia x Rua Gaudilei Brun)

Rua Gaudilei Brun

(Rua José da Silva x Rua Luiz Diniz)

(Rua Luiz Diniz x Rua A. dos Santos)

(Rua A. dos Santos x Rua A. de Castilho)

Com informações da assessoria

