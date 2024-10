Campo Grande retoma obras de infraestrutura e planeja novos investimentos para 2025

Pavimentação do Noroeste já tem recursos garantidos, além de outros bairros

Com o fim do período eleitoral, Campo Grande se prepara para retomar em novembro uma série de obras de infraestrutura, fruto de uma parceria estratégica entre a prefeitura e o governo do Estado. Sob a gestão de Adriane Lopes, a administração municipal busca responder a demandas antigas da população, trabalhando com uma visão de longo prazo para transformar a cidade e promover qualidade de vida e acessibilidade em diversos bairros.

A prefeita reforçou o compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria dos serviços essenciais, e destacou a atuação da SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) como fundamental para a execução dos projetos. Coordenada pelo secretário Marcelo Miglioli, a SISEP está à frente de uma série de iniciativas, incluindo pavimentação, drenagem e revitalizações. O Jardim Noroeste, por exemplo, será um dos primeiros beneficiados, com investimentos já aprovados. Além disso, foram retomadas obras de pavimentação e drenagem de vias no complexo União e Jardim Oliveira 1 e 2 e no bairro Bosque das Araras.

Em processo de licitação, estão previstas novas pavimentações na Vila Romana, Parque do Sol/Dom Antônio, Jardim Itamaracá e Jardim Tarumã Etapa B, além da conclusão da EMEI do Jardim Radialista. “A pavimentação no Jardim Noroeste é uma demanda antiga e já temos o orçamento aprovado para dar andamento com os contratos já firmados”, destacou Miglioli. Ele também informou que, com a proximidade do período chuvoso, a SISEP manterá um monitoramento das condições climáticas para, se necessário, pausar as obras e garantir a segurança no andamento dos trabalhos.

Outro destaque é o programa de recapeamento, que prevê a pavimentação de 51 km de vias em toda a cidade. Já foram concluídas intervenções importantes, como na Avenida Ernesto Geisel, entre a Avenida Mato Grosso e o Shopping Norte Sul, Avenida Ezequiel Ferreira Lima e Tancredo Neves, no Aero Rancho, e na Rua 15 de Novembro, entre as ruas Calógeras e Fábio Zahran. As obras de recapeamento seguem agora nas Moreninhas e no Jardim Campo Nobre/Alves Pereira.

Para 2025, a prefeitura e a SISEP projetam um novo ciclo de investimentos em infraestrutura urbana, com foco na modernização da cidade. A agenda inclui reformas em terminais de ônibus, como o Terminal General Osório e o Terminal Bandeirantes, além de revitalizações de espaços públicos como o Parque Tarsila do Amaral. A ampliação de unidades de saúde em regiões estratégicas também está prevista, incluindo a construção da Unidade de Saúde da Família Parati e a reforma da Unidade de Pronto Atendimento da Vila Almeida. Além disso, estão previstas melhorias na acessibilidade e na mobilidade urbana, com a revitalização e construção de praças, calçadas acessíveis e ciclovia no bairro Santa Emília. A expectativa é tornar Campo Grande uma cidade mais acolhedora, bem estruturada e acessível para os moradores.

Essa visão integrada e o compromisso com a eficiência reforçam a posição de Campo Grande como modelo de gestão pública comprometida com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos cidadãos. A parceria entre a prefeitura e o governo estadual fortalece a capital sul-mato-grossense como uma cidade em constante transformação e crescimento, com investimentos que valorizam o presente e constroem um futuro sólido para toda a população.

Por Roberta Martins