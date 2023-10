Campo Grande registra a temperatura mais alta do ano, 38,1ºC.

Na tarde de ontem (22), Campo Grande registrou a temperatura mais alta de 2023, com 38,1ºC, segundo registros do segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo dados meteorológicos, o clima na Capital de Mato Grosso do Sul, foi próximo ao deserto do Atacama, no Chile, que chegou na tarde de ontem, aos 40ºC.

A temperatura máxima foi registrada em uma estação automática do Inmet, por volta das 14h. Naquele momento, a umidade do ar era de 27%.

Ainda de acordo com o Inmet, a temperatura mais alta deste ano, foi registrada na última quarta-feira (18), quando os termômetros registraram 37,8ºC.

Mato Grosso do Sul novamente no topo nacional de temperaturas altas

Ainda na tarde de ontem, Mato Grosso do Sul teve seis cidades no top-10, dos municípios mais quentes do país. As cidades são:

2º- Nhumirim 41.4ºC

3º-Porto Murtinho 41.1ºC

5º- Aquidauana 40.5

6º- Coxim 40.5ºC

7º- Miranda 40.5ºC

9º- Corumbá 40.4ºC

A cidade mais quente do país foi Cuiabá, que bateu o maior recorde de temperatura no país, com 42ºC.

