Campo Grande recebe evento para migrantes e refugiados no dia 30 de novembro

No próximo sábado, 30 de novembro, a Arena do Horto Florestal será palco do Migra-Ação Integração, um evento voltado para atender migrantes internacionais em situação de vulnerabilidade e refugiados que vivem em Mato Grosso do Sul. A iniciativa acontecerá das 8h às 12h, com entrada pela Avenida Fábio Zahran.

Promovida pela Defensoria Pública do Estado, em parceria com o Cerma/MS (Comitê Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas), a ação tem como principal objetivo oferecer suporte jurídico e social, além de promover a integração desses grupos à sociedade brasileira.

Os participantes terão acesso a atendimentos jurídicos integrais e a serviços sociais, essenciais para resolver questões relacionadas à regularização de documentos, acesso a direitos básicos e orientação sobre serviços públicos.

A Defensoria Pública estará presente com a Van dos Direitos, um veículo equipado para prestar suporte especializado. A equipe de defensores e assistentes sociais estará à disposição para atender dúvidas e oferecer orientações práticas aos migrantes e refugiados.

O Migra-Ação Integração reflete o esforço conjunto entre as instituições públicas e sociais para enfrentar os desafios vividos por migrantes e refugiados. Segundo dados locais, muitos enfrentam barreiras no acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e emprego, o que torna ações como esta fundamentais para garantir seus direitos e inclusão.

A participação é gratuita e voltada a todos os migrantes e refugiados que residem em Mato Grosso do Sul. Não é necessário agendamento prévio, bastando comparecer ao local dentro do horário do evento.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defensoria Pública do Estado ou ao Cerma/MS.

