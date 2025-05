Hospital do Amor oferece mamografias gratuitas em shopping no Centro de Campo Grande

Mulheres de 40 a 69 anos poderão realizar mamografias gratuitas entre os dias 13 e 16 de maio, no shopping Pátio Central, localizado no Centro de Campo Grande, em uma ação promovida em parceria com o Hospital do Amor. O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, que, quando identificado em estágios iniciais, aumenta significativamente as chances de cura.

Uma unidade móvel equipada ficará estacionada no local, oferecendo 60 atendimentos por dia, divididos entre 30 pela manhã e 30 à tarde, com atendimentos entre 8h às 17h, que serão realizados por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio.

A mamografia é considerada o exame mais eficaz na detecção precoce do câncer de mama, sendo essencial para o monitoramento da saúde feminina, principalmente na faixa etária atendida pela ação.