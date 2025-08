Campo Grande inicia testes com novos radares em seis pontos da cidade nesta quarta-feira

Começou às 8h desta quarta-feira (5) os testes com novos radares de fiscalização em Campo Grande. Os equipamentos serão instalados em seis pontos estratégicos da cidade e, nesta fase inicial, funcionarão durante 24 horas por dia, apenas para avaliação técnica, ou seja, os motoristas ainda não serão multados.

Mesmo sem penalidades, os dispositivos já registram infrações como excesso de velocidade. A proposta da medida é testar em escala real a eficácia dos novos sistemas, que contam com tecnologia mais moderna e sensores de ruído, capazes de monitorar também o barulho causado por veículos — especialmente em áreas sensíveis, como entornos de hospitais.

Um dos radares que já chamava atenção desde a semana passada está no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa, no Centro. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) confirmou que esse é um dos pontos incluídos na fase de testes.

Confira os locais onde os radares estão sendo avaliados

– Avenida Afonso Pena com Rua Rui Barbosa (sentido Centro/bairro);

– Avenida Júlio de Castilho (sentido bairro/Centro);

– Avenida Duque de Caxias (sentido Centro/bairro);

– Rotatória das vias Gury Marques, Costa e Silva, Senador Antônio Mendes Canale e Dr. Olavo Vilella de Andrade;

– Avenida Gury Marques, próximo ao anel rodoviário (sentido bairro/Centro);

– Sede da Agetran, na Avenida Gury Marques, 2395.

Além dos radares, foi instalada na última quinta-feira (31) uma câmera de monitoramento com tecnologia de reconhecimento de placas na rotatória que conecta as vias Gury Marques, Costa e Silva e Senador Antônio Mendes Canale. As imagens captadas permanecerão armazenadas por, no mínimo, 60 dias.

Os sensores de ruído também fazem parte do pacote de modernização e devem ser posicionados em 16 locais próximos a hospitais públicos e privados, com o objetivo de coibir barulhos excessivos que comprometem o bem-estar de pacientes e equipes médicas.

Segundo a Agetran, a expectativa é de que todos os equipamentos entrem em operação definitiva ainda este ano, após a formalização do contrato com a empresa responsável pela implantação do sistema.

