Campo Grande iluminada: Capital dá início às festividades de fim de ano na 14 de Julho

Para marcar o início das festividades natalinas em Campo Grande, a Prefeitura Municipal inaugurou nessa sexta-feira (6), as luzes decorativas na Rua 14 de Julho, uma das principais do Centro da Capital. O evento contou com a participação de uma banda musical. Ainda este mês, o poder executivo lançará outras programações, como o Natal dos Bairros e a Cidade do Natal.

O Natal dos Bairros é um projeto em que o “bom velhinho” percorre as regiões da cidade e já tem data para começar este ano. Com início na próxima quarta-feira, no dia 11 de dezembro, no Parque Tarsila do Amaral, na Rua Santo Augusto, no Jardim Vida Nova. O Papai Noel chegará com o ônibus do City Tour acompanhado da banda musical. A festa nos bairros também contará com distribuição gratuita de pipoca, brinquedos infláveis, sorteio de brindes, pintura facial e apresentação do Tio Milho e do Sanduíche.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, terá início das suas programações no dia 13 de dezembro, na próxima sexta-feira, e acabará somente no dia 31 de dezembro. Entre as atrações estão: a Casa do Papai Noel, Presépio, Praça da Alimentação, Área Kids, Carrossel. O local vai funcionar das 17h30 às 22h30. No entanto, no dia 24 de dezembro o espaço terá encerramento mais cedo, às 20h e, no último dia, 31 de dezembro, a programação termina à meia-noite.

No primeiro dia da Cidade do Natal, entre as muitas tradições natalinas, o público poderá prestigiar a passagem da tradicional Caravana de Natal Coca-Cola, que faz presença em cidades de todo o País, e no dia 13 de dezembro, fará seu percurso aqui em Campo Grande, chegando até os altos da Avenida Afonso Pena, para apreciação da população. Com o apoio da Prefeitura, os caminhões iluminados vão começar a transitar a partir das 19h saindo do Comper Itanhangá, com um trajeto que atravessa diversas regiões da Capital.

Para animar as famílias e especialmente o público infantil, no dia 14 de dezembro (sábado), haverá show com Patati Patatá, a partir das 20 horas, na Cidade do Natal. Além disso, no decorrer da programação, estão previstas apresentações culturais com as Cantatas de Natal, e artistas locais como Bella Dona Trio, Filhos dos Livres, Talles e Rafael, haywana, Dany Critinne, VozMecê, Erika Espíndola, Max Henrique, Sampri, Frequência Zero e Daran Junior.

E como de costume, este ano também terá o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. As saídas serão de segunda à sexta-feira, 18h e 19h e, aos sábados e domingos, com saídas às 18h, 19h e 20h, da Cidade do Natal (altos da Afonso Pena). Não haverá saída nos dias 25 e 31 de dezembro. O percurso terá início na Vila Morena, seguindo pela Afonso Pena, Praça Ari Coelho, Rua 14 de Julho, Casa de Cultura e retornando para os altos da Avenida Afonso Pena.

Por Inez Nazira