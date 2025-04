Campo Grande entra em alerta para chuvas intensas a partir desta segunda-feira (14)

Defesa Civil orienta população a adotar cuidados diante de aviso do INMET, que prevê ventos fortes e risco de alagamentos até terça-feira à noite



Campo Grande está sob alerta para a possibilidade de chuvas intensas a partir das 23h desta segunda-feira (14). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e tem validade até às 22h59 de terça-feira (15).

Segundo o órgão, são esperadas precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhadas de ventos fortes. Embora o alerta seja de nível amarelo — o mais brando entre os três emitidos pelo INMET —, há risco, ainda que baixo, de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A Defesa Civil Municipal reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, principalmente em regiões suscetíveis a enchentes e enxurradas. “É fundamental evitar o trânsito em vias alagadas e procurar abrigo seguro durante tempestades, longe de árvores e redes elétricas”, destaca a equipe do órgão.

O monitoramento das condições climáticas será feito em tempo integral pelas equipes da Defesa Civil, que permanecem de plantão para atendimento à população. Em caso de necessidade, os cidadãos podem acionar os seguintes canais:

● Solicitação de serviços: 156

● Ocorrências com rede elétrica: 193

● Defesa Civil: 199

A recomendação é acompanhar as atualizações dos boletins oficiais e seguir as orientações de segurança divulgadas pelos órgãos competentes.

