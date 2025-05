Campo Grande é a segunda Capital com melhor qualidade de vida, aponta levantamento nacional

Índice do Instituto de Progresso Social avaliou mais de cinco mil municípios com base em indicadores sociais e ambientais

Campo Grande aparece como a segunda Capital com melhor qualidade de vida do Brasil, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (29) pelo Instituto de Progresso Social (IPS). O estudo avaliou 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores ligados a três eixos principais: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

Entre todas as cidades analisadas, a Capital sul-mato-grossense ficou na 13ª colocação geral e em segundo lugar entre as capitais, atrás apenas de Curitiba (PR). Na sequência aparecem Brasília (DF), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Diferente de rankings baseados apenas em volume de investimentos, o IPS considera o impacto real das políticas públicas na vida da população. A metodologia utiliza dados de fontes públicas, como IBGE, Inep, Ministério da Saúde, SNIS, Inpe e CadÚnico, entre outros.

Campo Grande apresentou desempenho equilibrado nas três dimensões avaliadas. O resultado reflete, entre outros fatores, melhorias em áreas como saúde, educação e infraestrutura urbana, com ações recentes voltadas à ampliação de vagas em creches, campanhas de vacinação e obras em regiões antes desassistidas.

O índice também leva em conta a oferta de serviços públicos, acesso à moradia digna, segurança alimentar, meio ambiente e inclusão social. De acordo com o IPS, a análise busca responder a uma pergunta central: se a cidade oferece condições para que as pessoas tenham uma vida saudável, segura e com oportunidades de desenvolvimento.

O estudo é realizado anualmente e visa orientar gestores públicos e a sociedade sobre os avanços e os desafios dos municípios em diferentes áreas sociais.

