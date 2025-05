Campanha Maio Amarelo 2025 contra acidentes de trânsito aocntece na próxima segunda-feira em Campo Grande

Na próxima segunda-feira (5) de maio, a partir das 8h30, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) promove a Cerimônia de Abertura da Campanha Maio Amarelo 2025, na Praça Ary Coelho, localizada na Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande.

A cerimônia dará início a uma série de ações educativas, palestras, blitzes e atividades de conscientização que serão realizadas ao longo do mês de maio, em instituições de ensino e empresas de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Em 2025, a campanha traz o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida.”, um convite à reflexão que ultrapassa ruas e avenidas. A proposta é incentivar a desaceleração não apenas no trânsito, mas também no ritmo da vida cotidiana, promovendo uma convivência mais segura, empática e consciente. O foco está na vida como prioridade absoluta, reforçando o papel de cada cidadão na construção de um trânsito mais humano e menos violento.

O Maio Amarelo é um movimento mundial de conscientização para a redução de sinistros de trânsito, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011. O objetivo é colocar em pauta a segurança viária e mobilizar toda a sociedade — poder público, empresas, entidades e cidadãos — pela construção de um trânsito mais seguro. A cor amarela representa atenção e sinalização de alerta, remetendo ao compromisso com a valorização da vida. Todos são convidados a participar do evento.

O evento contará com a presença de representantes de todos os órgãos de trânsito das esferas municipal, estadual e federal, como a Guarda Civil Metropolitana (GCM), DETRAN-MS, CETRAN-MS, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Também participarão integrantes do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), além de representantes da sociedade civil e empresas apoiadoras da campanha.

