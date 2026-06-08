Campanha do Agasalho 2026 amplia arrecadação em Campo Grande

Iniciativa segue até o fim do inverno com mais de 80 locais de arrecadação e meta de 50 mil peças para atendimento a famílias carentes

A Campanha do Agasalho 2026 ganhou mais um ponto de arrecadação entre os dias 11 e 13 de junho. Durante o Drive-Thru da Sustentabilidade, nos Altos da Avenida Afonso Pena, a população poderá doar roupas de frio, casacos, agasalhos, cobertores e calçados em bom estado, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social durante o inverno.

A ação reforça a mobilização coordenada pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que busca ampliar o atendimento às pessoas em situação de necessidade neste período de baixas temperaturas. As doações serão encaminhadas a famílias acompanhadas pelos serviços sociais e a instituições cadastradas.

A diretora-presidente do FAC, Adir Diniz, destaca que alguns itens são considerados prioritários neste momento da campanha. “Hoje, precisamos principalmente de roupas para homens adultos, que representam grande parte da população em situação de rua, além de roupas infantis e cobertores”, afirmou.

Além do Drive-Thru da Sustentabilidade, a campanha conta com mais de 80 pontos de coleta espalhados por Campo Grande. As doações podem ser feitas em secretarias municipais, escolas da Rede Municipal de Ensino, além dos shoppings Campo Grande e Norte Sul Plaza, e no Colégio Master.

Outra parceria que fortalece a mobilização é com o Circo Balão Mágico. Quem doa um casaco ao FAC recebe um ingresso para o espetáculo, iniciativa que une solidariedade e entretenimento.

A Campanha do Agasalho tem a meta de arrecadar 50 mil peças neste ano. A iniciativa busca ampliar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e garantir mais proteção e conforto durante o período mais frio.

Serviço

Ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho no Drive-Thru da Sustentabilidade

Altos da Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal (11, 12 e 13 de junho Das 9h às 19h)

O que pode ser doado:

– Casacos

– Agasalhos

– Cobertores

– Roupas de Frio

– Calçados em bom estado

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