Campanha de doação de sangue do Hemonúcleo de Corumbá acontece nesta quinta-feira

A primeira campanha de doação de sangue de 2024 do Núcleo Hemoterápico de Corumbá acontecerá nesta quinta-feira, 1º de fevereiro.

No momento, a maior necessidade do Núcleo é pelo tipo sanguíneo O+. A campanha segue na quinta-feira seguinte, dia 8 de fevereiro, no mesmo horário e local.

Para doar sangue, basta ir até o local, localizado na rua Colombo, nº 1.250, na mesma quadra da Santa Casa. O atendimento não requer agendamento, sendo por livre demanda das 7h às 13 horas.

O Hemonúcleo Estadual, conforme esclarecido sobre a Secretaria de Saúde de Corumbá não realizou coletas de sangue, devido à maioria da equipe estar de férias.

As campanhas de doação de sangue em Corumbá são realizadas por um cronograma pré-estabelecido, onde a Prefeitura disponibiliza servidores para ajudar a equipe do Estado. O município também faz o transporte das bolsas coletadas para Campo Grande (Hemosul), onde elas ficam armazenadas e são distribuídas para todo o Mato Grosso do Sul.

