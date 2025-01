Caixa detalha passo a passo para retirada do prêmio de R$ 600 milhões

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até 18h do último dia do ano, 31 de dezembro. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo das Loterias Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 20 e o pagamento é realizado com cartão de crédito ou via pix. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.

Por O Globo

