Cachorro sem identificação sobe em ônibus no Portal Caiobá e surpreende passageiros

Animal seguiu uma estudante até a linha 302 – Caiobá na manhã desta sexta (09); apesar de sem coleira, parecia bem cuidado e pode estar desaparecido

Um cachorro sem raça definida chamou a atenção de passageiros do transporte público no final da manhã desta sexta-feira (09), no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. O animal subiu sozinho em um ônibus da linha 302 – Caiobá, na Rua Gaia, depois de seguir uma estudante até o veículo.

Segundo a jovem, que preferiu não se identificar, o cachorro desceu de outro ônibus enquanto ela estava no ponto. “Ele desceu de outro ônibus e ficou do meu lado. Quando o meu chegou e eu subi, ele veio junto”, contou.

Sem coleira ou qualquer identificação, o cão aparentava estar bem alimentado e com os pelos limpos, o que levantou a suspeita de que possa estar perdido. “Ele está bem cuidado, tem dono mas deve ter se perdido”, relatou outro passageiro.

