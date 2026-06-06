Cachorro com pescoço ferido por arame é resgatado pelos bombeiros em MS

Imagem Divulgação
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Militares do Exército acionaram o Corpo de Bombeiros após encontrarem o animal ferido dentro do batalhão

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta sexta-feira (5) para resgatar um cachorro que procurou refúgio nas dependências do 17º Batalhão de Fronteira, localizado na Rua Cáceres, em Corumbá.

No local, militares do Exército relataram que o animal apresentava comportamento arredio e estava ferido devido a um arame preso ao redor do pescoço.

O cachorro foi localizado e os bombeiros realizaram a contenção com o uso de uma rede. Em seguida, o arame foi removido, sendo constatado que o objeto havia provocado uma laceração no pescoço do animal.

Após receber os primeiros atendimentos, o cachorro foi encaminhado para uma clínica veterinária, onde permaneceu sob os cuidados da equipe responsável para receber tratamento especializado.

 

 

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