Cabeleireiro ajudou mais de 3500 pessoas e precisa de apoio para construção de um espaço para consertar cadeiras de rodas

Empatia, resiliência, solidariedade e perseverança é o que sente o cabeleireiro Cícero Alves dos Santos, que há 12 anos realiza um trabalho voluntário onde conserta cadeiras de rodas e camas hospitalares para doar a quem precisa nos momentos mais difíceis, quando a doença chega.

É no quintal de casa que Cícero recebe e conserta as dezenas de cadeiras de roda que recebe. O desejo foi plantado no coração do cabeleireiro quando perdeu o pai para o câncer, foi no momento de dor que sentiu a vontade de ajudar. Pensando sempre em auxiliar quem precisa, o cabeleireiro agora quer ampliar o local para realizar as manutenções nos equipamentos.

“Não temos condições, todo trabalho aqui é solidário e estamos pedindo ajuda para ampliar os atendimentos. Precisamos de material de construção e mão de obra para levantar o tão sonhado galpão do projeto Prossol”, afirmou.

Além disso, pede ajuda de fraldas e dietas, que são distribuídos para as famílias que têm pessoas acometidas por alguma doença. Ele também pede para quem tem remédios em casa e não utiliza mais.

“Tudo começou em 2007, quando meu pai foi diagnosticado com câncer. Infelizmente, durante o tratamento, ele veio a falecer. Durante o período em que acompanhei ele ao médico, pude perceber o quão era difícil para as famílias mais humildes, não é tão fácil comprar uma cadeira de rodas, custa caro e gastar com remédios acaba ficando fora do orçamento de muitas famílias”, completou.

Depois que o pai partiu, o desejo de ajudar o próximo ficou ainda mais forte no coração de Cícero, que no começo contou com a ajuda da mãe e hoje o projeto conta com 30 pessoas e uma Kombi que leva e busca as cadeiras de rodas, alimentos e fraldas.

Nesses 17 anos, mais de 3.500 famílias foram atendidas pelo projeto Prossol, uma média de 20 a 25 pessoas são atendidas por mês. Tudo é feito contando com a solidariedade das pessoas. O local não conta com a ajuda do governo.

Para quem quiser ajudar o projeto Prossol com materiais de construção, dietas, fraldas, remédios e até cadeiras de rodas, pode entrar em contato pelo telefone 67 99127-1631. As doações também podem ser feitas via Pix: 67 99127-1631 em nome de Cicero Alves dos Santos.

Por Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram