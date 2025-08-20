Brilho Festa inaugura fábrica em Itaquiraí após investimento de R$ 14 milhões

Nova unidade tem 4 mil metros quadrados e já garante mais de 100 empregos diretos no município



Itaquiraí passou a contar oficialmente com uma nova unidade industrial de grande porte. A Brilho Festa – fábrica de artefatos festivos – que antes operava em espaços alugados, inaugurou nesta semana suas instalações próprias, construídas em uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados. O investimento, de R$ 14 milhões, já começa a movimentar a economia local, com a geração de mais de 100 empregos diretos e uma folha de pagamento mensal estimada em R$ 350 mil.

A chegada da empresa ao município foi viabilizada por meio de incentivos fiscais e da doação de terreno para implantação da fábrica. As negociações começaram ainda na gestão do ex-prefeito Ricardo, em conjunto com o então secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Kopper. Em 2021, as tratativas tiveram continuidade sob a condução do prefeito Thalles Tomazelli, que finalizou o acordo com apoio da Câmara Municipal, do Governo do Estado e da Casa do Trabalhador, responsável pelo encaminhamento dos profissionais contratados.

Na inauguração, o prefeito destacou a relevância da nova indústria para o município. “Essa inauguração representa um grande avanço para o desenvolvimento do nosso município. A Brilho Festa acreditou em Itaquiraí e nós acreditamos que, juntos, vamos continuar construindo uma cidade de oportunidades para todos.”

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram