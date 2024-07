Competição de ciclismo ‘Brasil Ride Bonito 2024’ começã amahã

A competição de ciclismo, Brasil Ride Bonito 2024 acontecerá nos dias 31 de julho a 3 de agosto, em meio a beleza única de Bonito de cachoeiras deslumbrantes a grutas misteriosas. A disputa que acontece também na Europa chega a Mato Grosso do Sul. Brasil Ride Bonito 2024 conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Os participantes terão acesso a uma experiência imersiva na natureza. No Brasil existem quatro edições da competição com o Festival Brasil Ride, em Botucatu/SP, em Conceição do Mato Dentro/ MG, em Bonito/MS e em Porto Seguro/ BA. A competição é também internacional, com o Brasil Ride – Portugal e o MTB Saara Expedition by Brasil Ride.

Nesta edição, a competição contará com a presença de atletas de quatro países, 16 estados e 109 diferentes cidades do Brasil. Isso demonstra a magnitude e a relevância do evento, atraindo esportistas de diversas regiões e culturas para se unirem em Bonito.

A faixa etária para participação é de 18 anos até a categoria master, que inclui pessoas acima de 50 anos. O evento, que dura três dias, inclui também as crianças com a prova kids e a prova de turismo. A prova de turismo é destinada às pessoas que não estão preparadas para enfrentar três dias de competição, mas querem iniciar nas competições e contemplar a natureza.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, Bonito é uma ótima escolha para realizar o evento de ciclismo, devido as oportunidade de paisagens encantadoras.

“A cidade de Bonito foi escolhida pelas belezas naturais que o estado oferece para o ciclismo, especificamente o mountain bike, que necessita de espaços atraentes como cachoeiras e planícies. Nosso objetivo é trazer grandes eventos nacionais e internacionais para o estado, permitindo que visitantes conheçam as oportunidades esportivas que oferecemos. Este evento, em particular, impacta significativamente a economia de Bonito, pois atrai muitos atletas de fora, gerando demanda por hospedagem e alimentação. O governo estadual e a prefeitura investem para garantir que o evento tenha porte nacional”, frisa Paulo Ricardo.

De acordo com Ary Alves dos Reis Neto, 38 anos, diretor executivo da Brasil Ride, a experiência é única e nessa fase, novas trilhas serão incluídas. Ele também fala sobre o foco no aumento da interação entre os atletas e a comunidade local, promovendo atividades de conscientização ambiental e sustentabilidade, que são valores fundamentais para a competição.

“A escolha pelo Mato Grosso do Sul não poderia ser mais apropriada, pois a região é reconhecida internacionalmente por suas águas cristalinas, grutas impressionantes e uma rica fauna e flora, proporcionando aos competidores e seus acompanhantes uma experiência inesquecível”, frisa o diretor executivo.

Com informações da Agência de notícias de MS.

Leia Mais