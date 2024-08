Bombeiros gaúchos estão a caminho de MS para ajudar no combate aos incêndios florestais

O combate aos incêndios em Mato Grosso do Sul receberá um novo reforço vindo do governo gaúcho que anunciou o envio de equipes em apoio à luta contra as chamas.

Ao todo 11 bombeiros militares especializados no enfrentamento desse tipo de ocorrência devem chegar à região pantaneira neste fim de semana. Junto com eles virão quatro picapes e diversos equipamentos.

Durante ligação telefônica feita ao colega Eduardo Riedel, o governador gaúcho destacou: “O Rio Grande do Sul recebeu muita ajuda no momento de calamidade e agora, na medida de nossa possibilidade, nós também enviamos ajuda para aqueles que estão precisando”. Em vídeo publicado nas redes sociais Eduardo Leite reforçou que a assistência é uma forma de retribuir a ajuda recebida em decorrência das enchentes de maio.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, disse que as equipes permanecerão em terras sul-mato-grossenses por duas semanas inicialmente, com a possibilidade de prorrogação, se necessário. “Essa ação é um exemplo da integração entre os estados, semelhante ao apoio que recebemos”, destacou.

Mato Grosso do Sul está em situação de alerta máximo. Além do bioma pantaneiro, os focos de incêndio avançam em áreas de Cerrado e Mata Atlântica. Já são 143 dias de Operação Pantanal com 474 ações de combate e 448 de prevenção.

A condição climática aumenta o risco por conta das altas temperaturas com registros que chegam a 41°C, umidade relativa do ar em 10% e rajadas de vento de 50 km/h, favorecendo a propagação do fogo.

Desde o começo do ano até 6 de agosto, a área queimada no Pantanal de Mato Grosso do Sul chega a 1.495.475 hectares, o que representa aumento de 114% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram queimados 696 mil hectares (considerada até então, a pior temporada de incêndios na região pantaneira de MS). Os números são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Focos de calor detectados via satélite chegam a 6.026, ou seja 38% a mais que no mesmo período de 2020, quando foram registrados 4.352, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Atualmente, a Operação Pantanal possui 516 profissionais envolvidos, com um efetivo de 128 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul atuando em diferentes localidades como Campo Grande, Corumbá, Anastácio, Miranda, Bonito e Porto Murtinho.

A operação ainda conta com 82 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, da Marinha do Brasil, 12 militares do Exército e 2 da Força Aérea. O reforço também inclui 4 policiais militares de Mato Grosso do Sul, 1 policial federal e 273 agentes do IBAMA, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.

Helicópteros dos governos estadual e federal estão à disposição para o combate por ar, assim como 38 veículos aquáticos e terrestres.

Com informações da Agência de Notícias.

