Blitz educativa será realizada na Capital para promover segurança no trânsito durante o Maio Amarelo

Ação do Núcleo de Autoescolas da ACICG acontece amanhã (22) e visa conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres sobre práticas seguras



Na próxima quinta-feira (22), o Núcleo de Autoescolas da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) promove uma blitz educativa na Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, no centro da capital. A ação faz parte da campanha nacional Maio Amarelo e está marcada para às 9h.

Realizada desde 2024, a blitz busca sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. Durante a atividade, serão distribuídos materiais com orientações sobre direção defensiva, uso de equipamentos de segurança e cumprimento das leis de circulação.

Mayra Fagundes, coordenadora do Núcleo de Autoescolas da ACICG, destaca a importância do engajamento coletivo na preservação de vidas. “Dirigir com segurança e respeito não é só uma questão de cumprir leis, é sobre preservar vidas, incluindo a própria e a de outras pessoas. O trânsito é um espaço compartilhado, onde cada decisão impacta diretamente a segurança de todos. Com pequenas atitudes, como respeitar os limites de velocidade, sinalizar corretamente e evitar ultrapassagens perigosas, é possível evitar tragédias”, afirma.

Com o lema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, a mobilização contará com a participação das autoescolas que integram o núcleo, como Wind Car, Tiradentes, Liberdade, Alternativa, Trevo, Dinâmica e Guaicurus. A iniciativa reforça que a segurança no trânsito começa com escolhas conscientes e a responsabilidade de cada cidadão.

