Autoridades marcam presença no Desfile da Independência na Capital

Dando início ao Desfile Cívico-Militar da Independência em Campo Grande, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, estiou as bandeiras do Brasil, do Estado e de Campo Grande, acompanhado do comandante do CMO, o general de exército Alcides, e o comandante da base aérea de Campo Grande, o brigadeiro do Ar Newton. Assista:

Demais autoridades também prestigiam o evento, como a primeira-dama Monica Riedel, o senador Nelsinho Trad, o presidente da ALEMS deputado Gerson Claro, o presidente da Câmara vereador Papy, e secretários do Governo do Estado. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, mandou representante para a solenidade. Autoridades do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar também compõem o palanque.

Este ano, o desfile conta com a presença de 18 instituições, entre escolas, Forças Armadas e forças de Segurança Pública. A solenidade também terá um momento especial: os estudantes Maria Eduarda dos Santos (EE Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã), Danilo Esteban Mas Lopes (EE Cívico-Militar Alberto Elpídio Ferreira Dias) e Talys Matteus Correa Meurer (Colégio Militar de Campo Grande) participarão do acendimento da Pira da Pátria, ao lado de integrantes de instituições de defesa e segurança. A chama simboliza o patriotismo e o espírito de união nacional.

Com Juliana Aguiar