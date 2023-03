Automóvel capota na ponte velha entre Aquidauana e Anastácio

No final da manhã desta terça-feira (14), uma mulher que dirigia um automóvel modelo Citroen C3 capotou na ponte velha, em Aquidauana, a aproximadamente 125 quilômetros de Campo Grande.

Segundo O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros encontrou no local a vítima que havia saído do carro sozinha, consciente, sem suspeitas de fraturas e escoriações aparentes. Na hora do capotamento, a motorista usava o cinto de segurança.

Aos socorristas, ela teria dito que o acidente aconteceu quando uma das rodas do carro escapou da pista. Ao tentar manobrar, acabou perdendo o controle do veículo e sofrendo o acidente. A ponte velha ficou interditada devido o acidente.