Audiências para toda a comunidade acontece na UFMS de Campo Grande, Aquidauana, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá

Na segunda-feira, 11, o incentivo à participação popular na elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de 2025 a 2030, integrado ao Projeto Pedagógico Institucional da Universidade, continua com a realização de audiências públicas.

Desta vez, serão realizadas no Câmpus de Aquidauana (CPaq), às 9h, e na Cidade Universitária, às 19h, com transmissão ao vivo no canal da TV UFMS.

ufms2030.ufms.br Inspirados no modelo de trabalho adotado pelo Plano Plurianual Participativo do Governo Federal, os encontros promovidos pela comissão estratégica da UFMS Participativa tem como objetivo apresentar a plataforma digitale incentivar o envio e apoio de propostas para a construção do PDI. “Esse plano trará as metas, os indicadores, as estratégias, trará também todas as ansiedades e expectativas da comunidade universitária e da comunidade sul-mato-grossense. Convidamos todos a participarem, a darem opinião, sugestões e contribuições nesse processo”, afirma a pró-reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças, Dulce Tristão.

ufms2030.ufms.br O evento também tem intuito de tirar dúvidas sobre as propostas que podem ser apoiadas ou criadas na plataforma e abrir um espaço de diálogo com a comunidade. Para contribuir com a criação ou apoio à propostas para o futuro da Universidade, é necessário acessar a plataformae realizar o login com o Passaporte UFMS ou se identificar por meio do cadastro do Gov.br.

Próximas audiências

Nesta terça-feira, 12, será a vez dos Câmpus de Três Lagoas e do Pantanal receberem as audiências públicas e, no dia 14, a rodada participativa será realizada no Câmpus de Ponta Porã. O último encontro será promovido no dia 18 de novembro no Câmpus de Paranaíba.

Com informações da UFMS.