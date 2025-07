Atvos anuncia equipe ‘Atvos Bioracing’ para correr o Sertões 2025

Empresa também apoiará a equipe feminina FIA Girls on Track Brasil no maior rali das Américas;

Ao todo, companhia fornecerá quase 10 mil litros de etanol para que cinco carros promovam os benefícios dos biocombustíveis ao longo da competição.

A Atvos, uma das líderes na transição energética e entre as maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, estará presente, pelo quarto ano consecutivo, no Sertões, um dos mais importantes eventos automobilísticos da América Latina. Neste ano, a empresa contará com uma equipe própria, a ‘Atvos Bioracing’, composta por quatro carros movidos a etanol que vão atravessar os 3.482 Km do percurso em cinco estados, começando por Goiânia (GO) até a Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL).

A equipe, que até então participava do rali sob a chancela da Accert Competições, contará com uma nova identidade visual nesta edição, incluindo carros, macacões, capacete e carretas, além de todo o material de apoio, como camisetas, tendas, placas e demais peças promocionais. Ao todo, a Atvos fornecerá oito mil litros de etanol para que as quatro duplas da Atvos Bioracing corram o prólogo e as oito etapas deste ano nas categorias Classic, Ultimate Brasil e Ultimate PRO, esta última liderada pelo piloto Cristiano Rocha e navegador Anderson Geraldi, campeões em 2024.

“A cada ano, a Atvos vem ampliando sua participação no Sertões, disseminando e fortalecendo mensagens sobre os benefícios dos biocombustíveis no universo do automobilismo esportivo, já que o etanol pode emitir até 90% menos poluentes em comparação aos combustíveis fósseis. Deter os naming rights de uma equipe era um objetivo que tínhamos há bastante tempo e concretizar esse projeto ao lado de parceiros de longa data como a Accert Transportes e Logística deixa essa experiência ainda mais especial. Tenho certeza de que a Atvos Bioracing vai marcar história como a equipe mais sustentável da competição”, declara Fábio Rímoli, gerente executivo de Comunicação Corporativa, Marketing e ESG da Atvos.

“Estamos felizes pela renovação e extensão da parceria da Accert Competições com a Atvos, desde 2023 e que agora no 33º Sertões é Atvos Bioracing. A Accert já aposta em biocombustíveis desde a sua fundação há 13 anos e está alinhada com a estratégia de negócios e visão de sustentabilidade da Atvos. Esse patrocínio mostra nosso comprometimento com o setor sucroenergético em prol da energia limpa”, ressalta Cristiano Rocha, diretor e piloto da equipe. “Estamos todos unidos pelo mesmo propósito e reforçarmos ainda mais o nosso DNA sustentável”, afirma.

Mas, em 2025, a participação da Atvos vai além. A empresa de bioenergia também será uma das apoiadoras da FIA Girls on Track, uma iniciativa da Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Para a equipe, formada por representantes do gênero feminino, incluindo a chefe Camila Mattheis, a pilota Raquel Stein e a navegadora Christina Xavier, a Atvos fornecerá 1,5 mil litros de etanol para que o time corra o rali na categoria UTV Challenger (T3), além de viabilizar a conversão do motor do carro para o biocombustível.

“Na Atvos, temos imenso orgulho de apoiar ações e projetos que fomentem o protagonismo feminino e a equidade de gênero, e estar ao lado da Girls On Track Brasil é uma oportunidade de também levar para uma competição esportiva de alta velocidade o que praticamos diariamente no campo, na indústria e junto às comunidades onde estamos presentes”, completa Rímoli.

“Foi realizado um esforço mecânico de transformação do carro para corrermos com etanol. É algo que me empolga bastante, pois sei que o biocombustível emite menos poluentes e isso conecta com tudo no que eu acredito. Então, acho que a corrida será muito mais do que só troféu e pódio, pois traz um propósito que se conecta ao meu lema de vida”, declara a piloto Raquel Stein.

Bia Figueiredo, presidente da CFA e representante do Brasil no programa FIA Girls on Track, agradece o apoio da Atvos. “É muito importante a confiança da Atvos em nosso projeto no Sertões, com uma equipe feminina. Isso é parte do nosso trabalho com a Comissão Feminina de Automobilismo e com o FIA Girls on Track, que estamos desenvolvendo já há alguns anos e tem mudado a vida de muitas mulheres no automobilismo. Parabenizo a Atvos pelos seus projetos com etanol e suas iniciativas focadas na igualdade de gênero e na sustentabilidade”, diz Bia, que também representa a América do Sul na FIA Women In Motorsport Commission.

A Atvos no automobilismo esportivo

Além de marcar presença no Rally dos Sertões desde 2022, a Atvos também apoia outras iniciativas do automobilismo esportivo, como o MIT Rallies, em que neutraliza as emissões de todas as etapas do calendário desde 2021; e está ao lado da Octanas Motorsports, liderada pelo piloto Leo Zettel e pelo navegador Fred Zettel, que já participaram de inúmeras corridas do Campeonato Brasileiro de Rallys. Em todas as competições, a empresa promove o papel fundamental que o etanol e os biocombustíveis desempenham nas agendas globais de mudanças climáticas, podendo emitir até 90% menos gases de efeito estufa em comparação aos combustíveis fósseis.

O Rally dos Sertões acontecerá entre os dias 26 de julho e 3 de agosto e passará por oito cidades, sendo elas: Goiânia (GO), Unaí (MG), Januária (MG), Bom Jesus da Lapa (BA), Xique-Xique (BA), Petrolina (PE), Delmiro Gouveia (AL) e Marechal Deodoro (AL).

