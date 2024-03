Atividades culturais e de lazer acontecem neste sábado na 2º edição do Giro Cultural em Dourados

Vem aí a 2º edição do Giro Cultural(23) neste sábado em Dourados. Várias atrações e culturais preenchem o evento gratuito e aberto para a toda população.

O Giro Cultural será no Campo Arena Parque das Nações II a paritr das 18h30. No local, além do principal que é a cultura e lazer, ocorre o incentivo aos empreendedores locais com a feira e praça de alimentação.

Entre as atrações estão: o cantor Carlos Lima, Fernando Dagata e a dupla Michele Lemos e Guilherme. Os alunos do balé, da capoeira, do coral e das aulas de violão do Instituto Fuziy também estarão se apresentando. O Studio Jacy e Maria Arte Baby são atrações confirmadas, além dos Insanos Moto Clube e a Academia Douradense de Letras. O evento vai até às 23h.

O Giro Cultural acontecerá mensalmente nas praças da cidade de Douraodos e a proposta é possuir uma programação com diversas atrações culturais regionais, a praça de alimentação, food trucks e a Feira do Empreendedorismo com os produtos artesanais.

