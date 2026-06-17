Atendimento do Detran-MS em shoppings será alterado nos dias de jogos do Brasil

O atendimento da Agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) que estão localizadas nos Shoppings de Campo grande, sofrerão modificações nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026.

Na agência do Shopping Campo Grande, que têm atendimento até às 22h, de segunda a sexta-feira, o horário de atendimento será reduzido e encerrará meia hora antes de cada jogo – ou seja, é preciso ficar atento a programações de jogos.

Já no Shopping Bosque dos Ipês, o atendimento normal vai até às 19h, também terá fechado meia hora antes do jogo. No shopping Norte Sul Plaza, o atendimento não terá mudanças.

Veja como fica nos próximos dias:

Shopping Campo Grande e Shopping Bosque dos Ipês:

No dia 19/06 (sexta-feira), o atendimento será até às 20h, já que o jogo será às 20h30;

No dia 24/06 (quarta feira), o atendimento será até 17h30, já que o jogo será às 18h;

As demais agências do Detran-MS seguem com atendimento normal. Consulte os horários no site https://www.detran.ms.gov.br/fale-conosco/unidades/unidades-regionais/

Atendimento digital

Os canais de atendimento digital do Detran-MS não terão alteração no atendimento. Os cidadãos podem utilizar os serviços digitais do Detran-MS, disponíveis no portal Meu Detran (www.meudetran.ms.gov.br), no aplicativo Meu Detran MS e pela assistente virtual Glória, via WhatsApp (67) 3368-0500.