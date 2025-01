Atenção: Parque das Nações Indígenas fecha às 18h neste fim de semana

O Parque das Nações Indígenas segue fechando às 18h assim como foi durante esta semana em Campo Grande. Esse adiantamento no horário se deve a serviços de manutenção na rede elétrica realizados no local.

O parque se encontra sem energia e água, devido a isso, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – Imasul, informa que a intervenção tem como objetivo garantir a segurança dos frequentadores e preservar as instalações do local, que recebe milhares de visitantes semanalmente.

A previsão do instituo era de que o horário normal voltaria na última quarta-feira (22), a partir das 6h, horário habitual de abertura, mas a situação se prolongou e ainda não há uma data para o retorno do funcionamento do parque no horário normal.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Imasul ou acompanhar atualizações nas redes sociais do Instituto.