Árvores da 14 de Julho passam por poda e serviços de manutenção

As árvores da rua 14 de Julho passaram por manutenção no Centro de Campo Grande.

Segundo a prefeitura, os serviços levaram em conta a preservarção dos benefícios ambientais e estéticos proporcionados pelas árvores.

A via conta com espécies como ipê-amarelo, árvore-da-China, aldrago, ipê-branco, pau-mulato, pau-ferro, jacarandá-mimoso, lafontera-da-Amazônia, fruta-de-tucano, ipê-roxo e grandiuva.

Esta semana começaram novas intervenções como a poda para levantamento de copa, essencial para a saúde das árvores e a segurança dos pedestres. As ações ocorrerão a partir das 5h da manhã e seguem até às 7h, para não atrapalhar o fluxo de pedestres e trânsito na região central.

A prefeitura informou que montiora a vegetação para garantir conforto térmico, sombra e melhoria da qualidade do ar. O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turístico (Semades),

“A poda é uma prática indispensável para evitar riscos e estimular o crescimento saudável das árvores, além de manter a harmonização com o espaço urbano”, explica Marcel Cavallaro, auditor fiscal de Meio ambiente da Semades. E ainda destaca que os restos das podas são destinados para as hortas urbanas para serem utilizados como adubo.

Essa manutenção também atende os anseios dos empresários, da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) quanto à segurança na região.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

