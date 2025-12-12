Árvore cai durante chuva na Avenida Gunter Hans e deixa trânsito lento em Campo Grande

Moradora afirma que moradores já haviam alertado sobre risco; queda ocorreu no início da tarde desta sexta (12)

Uma árvore caiu no início da tarde desta sexta-feira (12) na Avenida Gunter Hans, quase no cruzamento com a Rua Roney Paini Malheiros, e deixou o trânsito lento na região. Motoristas precisaram desviar pela área onde ocorre a obra do corredor de ônibus e também por uma via lateral à avenida.

No local, uma moradora que pediu para não ser identificada contou que vive há 42 anos em frente ao ponto onde a árvore desabou e disse que os moradores já haviam informado os órgãos públicos sobre o risco. Ela relatou que outra árvore, ao lado, caiu há cerca de dois meses e quase atingiu sua residência.

“Tem cerca de dois meses que caiu a árvore que ficava ali do lado [ao lado da que caiu nesta sexta-feira]. Na época, falamos com a Defesa Civil sobre essa outra estar comprometida e perguntamos se poderiam fazer a remoção. Eles disseram que só retirariam se ela caísse. Aí questionamos: e se caísse em cima da nossa casa? Eles responderam que, nesse caso, era para entrar com pedido de indenização na prefeitura”, afirmou.

A queda ocorreu durante o período de chuva e ventos que atingiram vários bairros da Capital entre o fim da manhã e o início da tarde, momento em que foram registrados transtornos pontuais em diferentes regiões.

/

Estado segue em alerta de tempestade

Diante das instabilidades, Mato Grosso do Sul permanece sob aviso de perigo potencial para tempestades. O alerta, válido desde as 10h desta sexta (12) até as 10h de sábado (13), abrange as regiões Leste, Sudoeste, Pantanais Sul-Mato-Grossenses e Centro-Norte. A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.

O alerta feito pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também menciona risco de queda de galhos, alagamentos pontuais e interrupção no fornecimento de energia. As orientações incluem evitar abrigo sob árvores, não estacionar próximo a placas ou estruturas metálicas e manter distância de aparelhos ligados à tomada. A Defesa Civil atende pelo 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram