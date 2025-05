Arraiá da AACC/MS retorna em 2025 com programação solidária e novo endereço em Campo Grande

Festa junina acontece no dia 7 de junho no Centro de Convenções Albano Franco; renda será destinada ao tratamento de crianças com câncer

A tradicional festa junina da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) já tem data marcada e um novo endereço em 2025. O maior arraiá solidário do Estado será realizado no dia 7 de junho, sábado, das 11h às 22h, no Centro de Convenções Albano Franco, localizado na Avenida Mato Grosso, 5017, em Campo Grande. O espaço, totalmente coberto, climatizado e adaptado, oferece estrutura adequada para garantir conforto e segurança ao público durante todo o dia.

O Arraiá da AACC/MS é conhecido por unir diversão, cultura e solidariedade. Com entrada a R$10 — sendo gratuita para crianças de até 10 anos —, a festa contará com gastronomia típica, apresentações culturais e uma programação voltada também para o público infantil, com brincadeiras juninas e área kids. Os ingressos já estão à venda e também poderão ser adquiridos no local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3322-8000, que também atende via WhatsApp.

O evento mobiliza mais de 300 voluntários, entre empresas e grupos comunitários, que organizam as barracas com comidas e bebidas típicas. Entre os destaques gastronômicos estão pastel, arroz carreteiro, caldos, espetinhos, cachorro-quente, linguiça de Maracaju, soba, derivados do milho, doces variados, quentão, vinho, açaí, drinks, algodão doce, pipoca e três tipos de cerveja. Além das delícias culinárias, o público poderá assistir a apresentações de quadrilhas de escolas particulares de Campo Grande e curtir uma programação musical e cultural diversificada ao longo do dia.

“A cada ano, o Arraiá cresce em estrutura e mobilização. É um evento que une a comunidade em torno de uma causa essencial, promovendo cultura, solidariedade e o verdadeiro espírito de voluntariado”, afirma Mirian Comparim Correa, presidente da AACC/MS.

Toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção dos serviços oferecidos pela AACC/MS, que atende crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Em 2024, a instituição acompanhou 317 pacientes — sendo 82 novos casos —, com quase 17 mil atendimentos multiprofissionais nas áreas de Nutrição, Psicologia, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia e Assistência Social. Também foram servidas mais de 31 mil refeições, realizadas cerca de 6 mil hospedagens e distribuídas mais de mil cestas básicas.

Parte do valor obtido com a edição deste ano será destinada à reforma completa da Casa de Apoio da AACC/MS, que acolhe pacientes e acompanhantes durante o tratamento, oferecendo hospedagem, alimentação e suporte integral.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram