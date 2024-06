Aos poucos, as chaves estão sendo entregues e os caminhões chegam com a mudança de vida

O sábado (29) foi marcado por emoção e expectativa de mudança de vida para as primeiras famílias que conquistaram as chaves de suas novas casas, no Residencial José Tavares e Jardim Talismã, em Campo Grande. Com 22 unidades habitacionais, essas são os primeiros beneficiários da obra iniciada em dezembro do ano passado, após um incêndio destruir os barracos da comunidade do Mandela.

Sem conseguir segurar as lágrimas, Evelaine dos Santos Lima,de 29 anos, é uma das primeiras a pegar a chave da sua nova moradia. “Vamos morar eu e meu filho, só nós dois, e será a primeira vez na vida que eu tenho uma casa de verdade. A ansiedade estava a mil, não via a hora desse dia chegar”, compartilha.

Na companhia do marido e dos filhos, a dona de casa Joice Aparecida Moraes, de 31 anos, valoriza a restauração do poder pela própria casa. “Eu sempre estou passando por aqui para ver minha casa, ver a construção junto com meu esposo. O mais importante é que não é dado de bandeja. Eu trabalho e vou conseguir pagar minha casinha, na valor acessível. Isso é o que me deixa mais feliz”, destaca Joice.

Já Greiciele Naiara Ferreira, 29, ficou surpresa com a rapidez das obras. “Eu tô me sentindo muito feliz, porque querendo ou não, a gente não vê a hora de se mudar. Então, antes do Natal, a gente pretende estar nas nossas casas, então é uma felicidade imensa para nós moradores da Comunidade Mandela”.

As entregas demonstram a prioridade dada à melhoria das condições de vida dos cidadãos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. As obras tiveram início em dezembro de 2023, após uma análise criteriosa para a escolha das áreas que seriam destinadas à construção das unidades habitacionais, com acesso à estrutura pública, como escolas, CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e postos de saúde. A área já conta com a instalação de rede de água e padrões de energia elétrica.

Segundo o diretor-presidente da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), Cláudio Marques, foram entregues as primeiras 22 casas com as obras totalmente concluídas. Aos poucos, as unidades habitacionais estarão aptas para mudanças e os proprietários devidamente convocados para mudança.

“Ao longo deste mês a gente vai entregando cada unidade que vai ficando pronta, sendo ocupada, não correndo o risco de ser batida ou ter depredação. Eu acredito que nesse final de semana eles vão se mobilizar para isso, porque as famílias estão esperando por esse momento tão especial, muito ansiosos. Nosso compromisso é que até o dia 15 de agosto todas essas casas já estejam ocupadas”, destaca Cláudio.

Projeto do Complexo Habitacional será apresentado em 3D

Durante a entrega das casas, a prefeita Adriane Lopes (PP) adiantou que a apresentação do novo Complexo Hospitalar Municipal será em 3D e vai trazer modernidade ao atendimento público. “É um projeto pensado com muita seriedade, com equipamentos novos, e que visa atender todas as demandas de exames e especialidades médicas que a população precisa”, destacou.

Localização e estrutura do Complexo serão apresentados na próxima segunda-feira (1º), em um evento no Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho. Conforme noticiado anteriormente pelo Jornal O Estado, a unidade contará com 188 leitos, mais 20 leitos de CTI divididos entre 10 para adultos e 10 para crianças, além da UTI neonatal.

Por Kamila Alcântara Thays Scnheider

